Bio My Veggie Salatmayonnaise zurückgerufen - Gefahr von Glasstücken

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hersteller Jütro hat seine Bio My Veggie Salatmayonnaise teilweise zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern Glasstücke enthalten sein könnten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.11.2022 im 250-ml-Glas. Die Mayonnaise wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.

Die Jütro GmbH & Co. KG mit Sitz in Jüterbog (Brandenburg) und die Händler hätten die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen, hieß es weiter. Wer die Mayonnaise gekauft hat, kann sie zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons./sck/DP/stw