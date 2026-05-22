Bio-Path: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bio-Path hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at