Bio Planet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bio Planet äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,68 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 PLN je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,4 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bio Planet einen Umsatz von 75,3 Millionen PLN eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,09 PLN beziffert, während im Vorjahr 0,670 PLN je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 310,96 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bio Planet einen Umsatz von 279,48 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at