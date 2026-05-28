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28.05.2026 06:31:29
Bio Planet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bio Planet hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 PLN, nach 0,800 PLN im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent auf 91,1 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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