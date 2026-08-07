Bio-Rad Laboratories B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bio-Rad Laboratories B stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bio-Rad Laboratories B ein EPS von 11,67 USD je Aktie vermeldet.

Bio-Rad Laboratories B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 651,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 651,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at