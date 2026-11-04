Bio-Rad Laboratories Aktie
WKN: 865406 / ISIN: US0905722072
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04.11.2026 23:38:14
Bio-Rad Laboratories Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Bio-Rad Laboratories Inc.
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03.11.26
|Ausblick: Bio-Rad Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Bio-Rad Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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Analysen zu Bio-Rad Laboratories Inc.
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