Bio-Rad Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bio-Rad Laboratories veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,67 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,09 Prozent auf 651,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 651,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at