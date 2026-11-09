Bio-Techne legte Quartalsergebnis vor

Bio-Techne präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 299,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 286,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at