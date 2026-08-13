Bio-Techne: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bio-Techne stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Bio-Techne im vergangenen Quartal 321,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bio-Techne 317,0 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bio-Techne 1,22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at