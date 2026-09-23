Merck Aktie
WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093
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23.09.2026 15:39:35
Bio-Techne Shareholders Approve Merck KGaA Acquisition Plan
(RTTNews) - Wednesday, Bio-Techne Corp. (TECH) announced that its shareholders have approved the acquisition of the company by Merck KGaA (MKKGY.PK), Darmstadt, Germany, marking an important milestone toward completing the transaction.
The company believes that the acquisition would bring together their complementary and leading life sciences organizations while delivering substantial, near-term cash value to Bio-Techne shareholders.
Notably, the waiting period of the proposed acquisition expired on September 18, 2026.
The global life sciences company expects the deal to close by late 2026 or early 2027.
TECH was trading at $72.60, up 0.06 percent on the Nasdaq.
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