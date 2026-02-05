Bio-Techne: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bio-Techne hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bio-Techne in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 295,9 Millionen USD im Vergleich zu 297,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at