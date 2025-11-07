Bio-Techne stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bio-Techne hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,00 Prozent auf 286,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at