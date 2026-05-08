Bio-Techne zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bio-Techne präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Bio-Techne hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Bio-Techne mit einem Umsatz von insgesamt 311,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at