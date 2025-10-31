Bio-Thera Solutions,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bio-Thera Solutions, hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bio-Thera Solutions, ein EPS von -0,310 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bio-Thera Solutions, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 241,7 Millionen CNY im Vergleich zu 179,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at