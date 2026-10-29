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29.10.2026 06:31:29
Bio-Thera Solutions, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bio-Thera Solutions, hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Bio-Thera Solutions, mit einem Umsatz von insgesamt 279,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,47 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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