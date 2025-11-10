Bio-Works Technologies Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bio-Works Technologies Registered lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Bio-Works Technologies Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at