Bio-Works Technologies Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bio-Works Technologies Registered hat am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,170 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 795,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bio-Works Technologies Registered einen Umsatz von 2,7 Millionen SEK eingefahren.

Bio-Works Technologies Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,750 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 62,50 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 145,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bio-Works Technologies Registered einen Umsatz von 25,46 Millionen SEK eingefahren.

