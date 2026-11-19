BioAdaptives hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioAdaptives ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at