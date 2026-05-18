BioAdaptives präsentierte Quartalsergebnisse

BioAdaptives hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at