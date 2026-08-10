bioAffinity Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

bioAffinity Technologies gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,64 USD. Ein Jahr zuvor waren -5,100 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat bioAffinity Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at