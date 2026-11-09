|
09.11.2026 06:31:29
bioAffinity Technologies legte Quartalsergebnis vor
bioAffinity Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -71,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
bioAffinity Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!