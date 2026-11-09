bioAffinity Technologies legte Quartalsergebnis vor

bioAffinity Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -71,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

bioAffinity Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at