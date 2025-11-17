bioAffinity Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

bioAffinity Technologies hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,74 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

bioAffinity Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at