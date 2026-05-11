bioAffinity Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

bioAffinity Technologies hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

bioAffinity Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at