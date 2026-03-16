bioAffinity Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

bioAffinity Technologies hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,05 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte bioAffinity Technologies 2,2 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 8,660 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte bioAffinity Technologies -22,500 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,19 Prozent auf 6,16 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,36 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at