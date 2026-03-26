BioAge Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BioAge Labs hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,72 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,240 USD beziffert. Im Vorjahr waren -6,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at