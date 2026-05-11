BioAge Labs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BioAge Labs hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at