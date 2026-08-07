BioAge Labs veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BioAge Labs hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioAge Labs ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at