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26.11.2026 06:31:29
BioArctic Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BioArctic Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,980 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 327,6 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 145,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,3 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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