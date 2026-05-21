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21.05.2026 06:31:29
BioArctic Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BioArctic Registered B hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,55 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 437,6 Millionen SEK, gegenüber 1,29 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66,07 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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