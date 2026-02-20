|
BioArctic Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BioArctic Registered B veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
BioArctic Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 101,2 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 184,0 Millionen SEK ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,55 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,000 SEK je Aktie generiert.
BioArctic Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 676,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 257,35 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
