(RTTNews) - BioArctic AB (BRCTF, BIOA-B.ST), a Swedish research-based biopharma company, reported Wednesday a profit in its third quarter, compared to prior year's loss, driven by significant growth in net revenues.

In the quarter, profit amounted to 118.4 million Swedish kronor, compared to loss of 86.9 million kronor a year ago. Earnings per share were 1.33 kronor, compared prior year's loss of 0.98 krona.

Operating profit amounted to 134.5 million kronor, compared to loss of 28.8 million kronor last year.

Net revenues surged to 327.6 million kronor from 133.3 million kronor in the previous year. In this, 203.8 million kronor related to royalty income for Leqembi, compared to 117.2 million kronor a year ago.

In Stockholm, BioArctic shares were trading 9.17 percent higher at 352.40 kronor.

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