BioAtla stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BioAtla hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -13,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at