BioCardia Aktie
WKN DE: A2PLXH / ISIN: US09060U5074
|
13.11.2025 02:27:51
BioCardia, Inc. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - BioCardia, Inc. (BCDA) released Loss for third quarter that decreased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at -$1.48 million, or -$0.24 per share. This compares with -$1.74 million, or -$0.61 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.25 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
BioCardia, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.48 Mln. vs. -$1.74 Mln. last year. -EPS: -$0.24 vs. -$0.61 last year.
