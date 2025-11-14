BioCardia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BioCardia hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BioCardia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at