BioCardia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BioCardia präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

BioCardia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at