BioCardia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BioCardia lud am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at