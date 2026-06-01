Bioceltix Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bioceltix Spolka Akcyjna Bearer gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,03 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,770 PLN je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at