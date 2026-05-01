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01.05.2026 06:31:29
Bioceltix Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bioceltix Spolka Akcyjna Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,410 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,030 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,280 PLN je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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