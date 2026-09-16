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16.09.2026 06:31:29
Bioceres Crop Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bioceres Crop Solutions präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 542,75 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -869,010 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 80,31 Milliarden ARS, gegenüber 85,43 Milliarden ARS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,99 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1030,580 ARS. Im Vorjahr waren -907,490 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 332,34 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum waren 345,17 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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