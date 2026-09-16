Bioceres stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bioceres hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -0,760 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bioceres in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 57,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 74,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,740 USD gegenüber -0,880 USD im Vorjahr verkündet.

Mit einem Umsatz von 237,80 Millionen USD, gegenüber 333,34 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 28,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at