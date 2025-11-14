Bioceres veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bioceres hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bioceres -0,100 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Bioceres 77,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 92,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at