Biocon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biocon präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,25 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biocon 0,660 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 43,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at