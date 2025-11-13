Biocon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biocon präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,130 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at