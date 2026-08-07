Biocon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Biocon hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,36 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 39,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at