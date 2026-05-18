BioCorRx informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BioCorRx hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at