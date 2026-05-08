BioCryst Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BioCryst Pharmaceuticals veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 156,4 Millionen USD gegenüber 145,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at