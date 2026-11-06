BioCryst Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

BioCryst Pharmaceuticals hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 180,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at