BioCryst Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BioCryst Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioCryst Pharmaceuticals 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,61 Prozent auf 218,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at