05.11.2025 06:31:28
BioCryst Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BioCryst Pharmaceuticals veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioCryst Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 159,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 117,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
