BioCryst Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 896047 / ISIN: US09058V1035

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21.10.2026 14:03:57

BioCryst Wins FDA Approval For Orladeyo Oral Pellets In HAE Patients Aged 12 And Older

(RTTNews) - BioCryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) said Wednesday that the U.S. Food and Drug Administration has approved its oral pellet formulation of Orladeyo for preventing hereditary angioedema (HAE) attacks in individuals aged 12 and older.

The approval was based on manufacturing and quality data, along with evidence demonstrating the formulation's safety and tolerability compared with Orladeyo capsules.

Orladeyo capsules were approved in the U.S. in December 2020 for patients aged 12 and older. In December 2025, the FDA approved the oral pellet formulation for children aged 2 to under 12.

On the Nasdaq, BioCryst shares rose nearly 2% in pre-market trading after closing at $7.94 on Tuesday.

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